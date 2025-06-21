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Внезапно: Гелендваген стал кабриолетом

Mansory представил суперстильный кабриолет Mercedes-Benz G-Class

Немецкое тюнинг-ателье Mansory совместно с известным поп-художником Алеком Монополи создало уникальную серию кабриолетов Mercedes G-Class. Всего будет выпущено десять экземпляров, каждый из которых станет настоящим произведением искусства благодаря авторскому дизайну с мотивами культовой игры «Монополия».

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За основу взят кабриолет Mansory Sperenza на базе Mercedes G-Class с укороченной колесной базой. Отсутствие третьего бокового окна и оригинальное решение с задними дверями создают гармоничный переход к тканевой крыше, которая доступна в нескольких цветовых вариантах. Несмотря на отсутствие жесткого верха, автомобиль получил дополнительные усиления кузова, что делает его пригодным для использования в любое время года.

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Художественное оформление превращает этот внедорожник в настоящий арт-объект. Боковые панели, крышка запасного колеса и элементы интерьера украшены фирменными мотивами «Монополии», а разноцветные вентиляционные решетки добавляют ярких акцентов. Под этим уникальным оформлением скрывается классический Mansory с элементами из кованого углеволокна, 24-дюймовыми дисками и роскошным кожаным салоном.

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Технические характеристики не уступают экстерьеру. Модернизированный 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами выдает впечатляющие 820 л.с. и 1150 Нм крутящего момента. Это позволяет арт-кару разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды, несмотря на солидную массу. Остается загадкой, сколько стоит этот шедевр автомобильного искусства, но очевидно, что приобрести его смогут лишь очень небедные коллекционеры.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Mansory
Количество просмотров 2262
21.06.2025 
Фото:Mansory
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4