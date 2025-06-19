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Снижение цен на 10-15% и другие плюсы возвращения мировых автобрендов в РФ

Эксперт Степанов: возвращение глобальных автобрендов усилит конкуренцию на рынке

Автомобильный рынок России за последние два года претерпел радикальные изменения.

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Уход ведущих мировых брендов привел к взрывному росту доли китайских производителей и развитию параллельного импорта. Однако в 2024-2025 годах можно ожидать первых попыток глобальных автоконцернов вернуться в Россию, считает владелец компании AUTOSAN по импорту премиальных авто из-за границы Александр Степанов.

По его мнению, логичнее всего ожидать возвращения Renault, Hyundai, Kia и Volkswagen. Эти компании имели мощную производственную и дилерскую инфраструктуру в России, а их модели пользовались высокой популярностью.

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Мнение эксперта

Александр Степанов, собственник компании AUTOSAN по импорту премиальных авто из-за границы:

Возвращение глобальных брендов создаст новую конкуренцию для китайских и российских производителей. Основные изменения:

  • Снижение цен в среднем на 10–15% за счет конкурентной борьбы. Сейчас китайские бренды завышают стоимость, пользуясь отсутствием альтернатив.
  • Рост доли европейских и корейских брендов, но без полного вытеснения китайцев. Даже при возвращении глобальных марок китайские бренды сохранят 40–50% рынка благодаря налаженному экспорту.
  • Пересмотр стратегии локализации. АВТОВАЗ, УАЗ и другие российские производители будут вынуждены активнее улучшать свои модели и ценовую политику, чтобы удержать клиента.

По словам эксперта, возвращение мировых брендов увеличит выбор, улучшит сервисное обслуживание и создаст ценовую конкуренцию. Если сейчас покупатели вынуждены выбирать между китайскими автомобилями и параллельным импортом, то с возвращением глобальных марок появится возможность покупать привычные модели с официальной гарантией и сервисом.

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Однако процесс этот будет не быстрым и не таким простым, как многим кажется, считает специалист. 2025 год – это только начало нового этапа борьбы за российский авторынок, и в этот раз правила будут устанавливать уже не только глобальные корпорации, но и Россия, полагает он.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 711
19.06.2025 
Фото:Depositphotos
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