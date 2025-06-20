Большой седан размером с Camry и со смешным расходом: популярный бренд представил новинку

Geely представила седан Galaxy A7 с гибридной установкой Thunder AI 2.0

19 июня Geely официально презентовала свой новый седан Galaxy A7 и подробно рассказала о его силовом агрегате.

Galaxy A7 стал первым подключаемым гибридом компании, использующим платформу GEA и новейшую гибридную установку Thunder AI hybrid 2.0.

Данная установка состоит из 1,5-литрового двигателя мощностью 111 л.с., обладающего тепловым КПД 47,26%, и электромотора мощностью 234 л.с. На чистом электричестве автомобиль может проехать 150 км, а общий запас хода превышает 2100 км. В обычном гибридном режиме расход топлива составляет всего 2,67 л/100 км. Кроме этого, Galaxy A7 может питать внешние устройства с мощностью 3,3 кВт, а зарядка батареи на 50% занимает лишь 18 минут при максимальной скорости 37 кВт.

Geely Galaxy A7

Внешний вид Geely Galaxy A7 включает стандартные дверные ручки и 19-дюймовые диски. Габариты автомобиля составляют 4918 x 1905 x 1495 мм с колесной базой 2845 мм, сопоставимыми с Toyota Camry.

Интерьер Geely Galaxy A7

На борту автомобиля цифровая приборная панель с 8,8-дюймовым экраном и медиасистема с 15,4-дюймовым экраном, работающая на основе Galaxy NOS, адаптированной версии Meizu Flyme Auto. Седан также оснащен несколькими современными системами помощи водителю.

Цены на Geely Galaxy A7 пока держатся в секрете, однако ожидается, что базовая версия будет стоить примерно 100 тыс. юаней (около 14 тыс. долларов). Официальные продажи новинки стартуют в третьем квартале.

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Источник: Autohome