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От поиска музыки до вызова эвакуатора — чем удивит новая система в Lada Azimut

На ПМЭФ-2025 представили новую мультимедийную платформу для Lada Azimut от Сбера

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация российской программной платформы для мультимедиа, разработанной совместно со Сбером. О ней рассказали президент Сбербанка Герман Греф и президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Первым автомобилем, оснащенным этой системой, станет новый кроссовер Lada Azimut. Платформа включает виртуального ассистента на базе нейросети GigaChat, а также набор сервисов для водителей. Среди функций – навигация, управление мультимедиа и автомобильными системами, а также доступ к экосистеме Сбера через авторизацию по Сбер ID.

Выступая на презентации, Герман Греф высказал свои впечатления от сберовской мультимедиа. Он отметил, что ее ассистент уже успешно справляется с базовыми задачами: поиском музыки, прокладкой маршрутов и управлением климат-контролем.

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Все базовые команды выполняет. Я попросил найти песню, посвященную автомобилю. Он нашел романс, посвященный «девятке», автомобилю ВАЗ-2109. Сейчас играет. Попросили найти ближайшую заправку. Показал, как проехать. Открывает окна, повышает и пускает температуру. Все базовые действия, которые необходимы водителю за рулем, выполняются.

По его словам, в ближайшие месяцы разработчики планируют расширить функционал, добавив интеграцию с интернетом вещей и искусственным интеллектом. Это позволит, например, автоматически вызывать эвакуатор при поломке или подсказывать действия в нештатных ситуациях, таких как отсутствие топлива или что нужно сделать, чтобы машина завелась.

Серийное производство Lada Azimut с обновленной мультимедийной системой начнется в 2026 году.

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Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1230
20.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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