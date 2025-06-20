Российские Kia и Hyundai теперь можно купить со скидкой 20-25%

Три модели бренда Solaris стали доступны со скидкой за льготный автокредит

Автомобили Solaris HC, KRS и KRX включили в госпрограмму льготного кредитования. Теперь почти весь модельный ряд этой марки, кроме седана HS, попал под действие программы.

В рамках госпрограммы можно купить автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2 тысяч баллов за локализацию. Этим требованиям отвечают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, Solaris (кроме HS), кроссовер Москвич 3.

Базовая скидка по условиям программы составит 20% стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока ее размер равен 25%. Ею могут воспользоваться работники государственной системы здравоохранения и образования, участники СВО и члены их семей, люди с инвалидностью, а также семьи с двумя и более детьми (в ДФО независимо от количества детей).

Для всех категорий заемщиков по госпрограмме доступны электромобили и последовательные гибриды российского производства со скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей. Сейчас к приобретению доступны некоторые модели марок Evolute и Voyah, Москвич 3е и Амберавто А5.

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.

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Источник: «Автостат»