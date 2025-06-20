#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Надежный мотор, выносливая коробка, крепкий кузов — новая иномарка за 1,6 млн

В России продают хэтчбек Nissan Tiida с просторным салоном за 1,6 млн рублей

На российский рынок вновь начали поступать новые Nissan Tiida – хэтчбеки, которые когда-то официально продавались в нашей стране. Сейчас автомобили поставляются ограниченными партиями по альтернативным схемам.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
Nissan Tiida
Nissan Tiida

Самый выгодный вариант предлагает компания из Иркутска – белоснежную Tiida можно приобрести за 1 555 000 рублей. В эту цену уже включены все расходы по доставке. Правда, комплектация у автомобиля довольно скромная: простая магнитола с монохромным экраном и руль с ограниченным набором функций.

Nissan Tiida
Nissan Tiida

Рекомендуем
Без полного привода, но с характером, цена до 2,5 млн рублей — раскрыты секреты Lada Azimut

Более дорогой вариант за 1 756 000 рублей готова привезти под заказ компания из Благовещенска. За дополнительную плату покупатель получает датчики давления в шинах, задние парктроники, ключ с дистанционным управлением, систему автоматического включения дальнего света и электроуправляемый люк.

Все поставляемые Tiida оснащены 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с., работающим в паре с вариатором. Переднеприводная компоновка и экономичный расход топлива (всего 6,1 литра на 100 км) делают эту модель привлекательным вариантом для городской эксплуатации.

Интересно, что даже в базовой версии Nissan Tiida оказывается дешевле, чем новая Lada Vesta в комплектации Comfort, не говоря уже о более дорогих модификациях отечественного седана.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 69288
20.06.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Tiida

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв