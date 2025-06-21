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Знаменитый Toyota RAV4 вернулся на российский рынок по цене ниже китайских конкурентов

Toyota RAV4 из параллельного импорта продают в России от 2,5 млн рублей

Toyota RAV4, хотя и не предлагается официально на российском рынке, по-прежнему остается популярным кроссовером среди россиян.

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В настоящее время автомобили доставляются в страну по альтернативным схемам, и на классифайдах доступно более 600 таких машин. Первоначальная цена на них с доставкой «под ключ» начинается от 2 510 000 рублей.

Для сравнения, аналогичные по размеру китайские кроссоверы, такие как Jetta VS7, имеют цену от 3 217 000 рублей, тогда как новый Haval F7 предлагается от 2 849 000 рублей, а Geely Atlas стоит от 3 512 990 рублей без учета скидок.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

За 2 510 000 рублей можно заказать новый RAV4 в Красноярске или Владивостоке. В Красноярске будет доступен автомобиль в комплектации Urban, тогда как во Владивостоке – сходная комплектация Respect. Оснащение этих авто минимальное: пластиковый мультируль, стандартная система запуска на ключ (без кнопки Start/Stop), с заглушками вместо многих кнопок и тканевыми сиденьями.

Все кроссоверы оснащены одинаковым силовым агрегатом – 2,0-литровым 171-сильным атмосферным двигателем, работающим совместно с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Похожий RAV4 можно также привезти под заказ в Благовещенске, а в столице Приморья кроссовер в более богатой комплектации предлагают за 2 600 000 рублей. Эта версия включает кожаный мультируль, продвинутую светодиодную оптику, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и полный привод.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

Любимый россиянами кроссовер также доступен для заказа в таких городах, как Казань, Екатеринбург, Барнаул, Новосибирск, Хабаровск, Пермь, Липецк, Москва, Самара, Мурманск, Киров и многих других. Заказ можно оформлять не только на автомобили с атмосферным двигателем, но и на модели с гибридной силовой установкой, включая 2,5-литровый двигатель мощностью 178 л.с. и два электромотора с общей мощностью 306 л.с.

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Цены на автомобили в наличии, как обычно, выше. Минимальная стоимость RAV4 зафиксирована в Хабаровске – 3 300 000 рублей, на 50 000 рублей дороже они стоят в Воронеже и Самаре, а в Москве, куда покупатели чаще всего приезжают за такими автомобилями, новые RAV4 предлагаются от 3 650 000 рублей у частников и от 3 790 000 рублей у официального дилера Toyota.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 81443
21.06.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+42