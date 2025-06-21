Хорошо известный в России бренд представил новый просторный и экономичный седан

Chery анонсировал продажи флагманского седана Fulwin A9L в Китае с 25 июня

Флагманский седан Chery Fulwin A9L будет запущен в продажу в Китае 25 июня.

Размеры нового автомобиля составляют 5018 мм в длину, 1965 мм в ширину и 1500 мм в высоту, с колесной базой 3000 мм. Он будет комплектоваться 20-дюймовыми колесными дисками с несколькими спицами.

Интерьер автомобиля предлагается в двух двухцветных вариантах: черно-красном или коричнево-белом. Сиденья нового седана получили двухслойную обивку и удлиненные подушки для улучшенной поддержки ног.

Chery Fulwin A9L

Под капотом находится гибридная установка Chery Kunpeng Super Hybrid Electric 6.0 с бесступенчатой трансмиссией DHT Pro, работающей в паре с 1,5-литровым турбомотором мощностью 218 л.с. Электрический запас хода составляет 260 км, а в комбинированном режиме – до 2000 км.

Среди технологий безопасности и комфорта стоит отметить автоматическую систему парковки с памятью, систему навигации, оповещение о смене полосы, мониторинг слепых зон и функции предотвращения столкновений. Цены на новый Chery Fulwin A9L стартуют от 150 тыс. юаней (около 1,67 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: CarNewsChina