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В продажу вышли новые Kia Cerato российской сборки

Петербургский дилер продает седаны Kia Cerato 2025 года калиниградской сборки

В Петербурге дилер продает новые седаны Kia Cerato 2025 года выпуска. Выписки из эПТС говорят о том, что машины собраны в Калининграде. Стоимость автомобилей составляет 2 879 000 и 3 099 000 рублей.

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Под капотом более доступного варианта 128-сильный мотор объемом 1,6 литра, МКП. Более дорогая версия оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и АКП.

Документы на автомобили оформлены в конце мая калининградской фирмой «Эллада Интертрейд», которая значится изготовителем машин. Эта компания входит в структуры «Автотора» и выступала официальным сборщиком автомобилей Kia в России. VIN-номера седанов подтверждают российское происхождение автомомбилей.

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Вероятно, эти Kia Cerato дособрали в Калининграде из оставшихся после прекращения производства Kia машинокомплектов.

KIA Cerato
KIA Cerato

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.

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Источник: Авто.ру

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Ушакова Ирина
Фото:KIA
Количество просмотров 3473
21.06.2025 
Фото:KIA
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Отзывы о Kia Cerato  (3)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
внешний вид
Недостатки:
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
Комментарий:
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник
-5