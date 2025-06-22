В Россию привезли большой японский полноприводный кроссовер с мотором V6 и гарантией

В России в продаже появился кроссовер Honda Pilot Black Edition за 14 390 000 рублей

Компания «Аояма Моторс» по параллельным каналам привезла в РФ трехрядный кроссовер Honda Pilot в исполнении Black Edition стоимостью 14,39 млн рублей.

На автомобиль предоставляется гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Под капотом 3,5-литровый атмосферник V6 мощностью 289 л.с., 10-ступенчатая АКП, привод полный. Автомобиль представлен в топовом исполнении, среди опций трехзонный климат-контроль, сиденья с кожаной отделкой, подогревом и вентиляцией, проекционный экран, медиасистема с 9-дюймовым дисплеем и многое другое.

Кроссовер отличают черные 20-дюймовые колесные диски, темные эмблемы, накладки и решетка радиатора.

Honda Pilot Black Edition

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.

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Источник: Quto