#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

В Россию привезли большой японский полноприводный кроссовер с мотором V6 и гарантией

В России в продаже появился кроссовер Honda Pilot Black Edition за 14 390 000 рублей

Компания «Аояма Моторс» по параллельным каналам привезла в РФ трехрядный кроссовер Honda Pilot в исполнении Black Edition стоимостью 14,39 млн рублей.

Рекомендуем
Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

На автомобиль предоставляется гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Под капотом 3,5-литровый атмосферник V6 мощностью 289 л.с., 10-ступенчатая АКП, привод полный. Автомобиль представлен в топовом исполнении, среди опций трехзонный климат-контроль, сиденья с кожаной отделкой, подогревом и вентиляцией, проекционный экран, медиасистема с 9-дюймовым дисплеем и многое другое.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Кроссовер отличают черные 20-дюймовые колесные диски, темные эмблемы, накладки и решетка радиатора.

Honda Pilot Black Edition
Honda Pilot Black Edition

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Аояма Моторс
Количество просмотров 1446
22.06.2025 
Фото:Аояма Моторс
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Pilot

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв