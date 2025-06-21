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Запас хода 3000 км и зарядка за 5 минут — в мире электромобилей грядет революция

Huawei запатентовала сульфидную батарею с плотностью энергии до 500 Вт·ч/кг

Huawei зарегистрировала патент на твердотельную батарею на основе сульфида, позволяющую достигать дальности хода до 3000 километров и обеспечивать быструю зарядку всего за пять минут.

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В патенте описана архитектура батареи с плотностью энергии от 400 до 500 Вт·ч/кг, что может быть в два-три раза выше, чем у стандартных литий-ионных батарей.

Также в заявке представлен новый подход к повышению электрохимической стабильности: легирование сульфидных электролитов азотом, что решает проблему побочных реакций на литиевом интерфейсе и способствует улучшению безопасности и долговечности батареи.

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Хоть Huawei и не производит аккумуляторы, её активное участие в исследовании твердотельных технологий соответствует общей тенденции китайских технологических и автомобильных компаний. В начале 2025 года Huawei уже зарегистрировала патент на синтез сульфидных электролитов, известных своей высокой проводимостью, но и высокой стоимостью.

Китайские производители электромобилей изучают твердотельные технологии, чтобы снизить зависимость от традиционных поставщиков аккумуляторов, таких как CATL и BYD, и стремятся к вертикальной интеграции, чтобы получить контроль над дорогостоящими компонентами.

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Toyota представила свой прототип твердотельного аккумулятора с запасом хода 1200 километров и временем зарядки 10 минут, намереваясь выйти на рынок в ближайшие пять лет. В то же время, китайские компании ежегодно подают более 7600 патентов на твердотельные аккумуляторы, что составляет 36,7% от мировой активности. CATL также планирует запустить пилотное производство гибридной твердотельной батареи к 2027 году.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 19972
21.06.2025 
Фото:Unsplash
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