Просторный салон и богатое оснащение — хороший семейный кроссовер за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» дал советы по выбору кроссовера Kia Sorento Prime на вторичке

Если вы ищете просторный семейный кроссовер по цене до 2 млн рублей, и к «китайцам» все еще нет доверия, можете обратить внимание на вторичный рынок.

Здесь очень много предложений, есть как удачные автомобили, так и не очень. Поэтому к выбору нужно подойти максимально ответственно. Только так вы сможете купить добротный автомобиль, который не будет тянуть из вас деньги и доставлять хлопоты.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов облегчил эту задачу, подобрав несколько достойных кроссоверов за обозначенную выше цену. Один из них – Kia Sorento Prime.

Kia Sorento Prime

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– В продаже представлено немало Kia Sorento Prime с бензиновым двигателем 2.4 с непосредственным впрыском. Для него характерны слабости всех «непосредственных» моторов. Это образование нагара на впускных клапанах и сильная чувствительность к качеству топлива. Бывают случаи отказа фазорегулятора. При покупке стоит сразу отрегулировать зазоры в клапанах – гидрокомпенсаторов у этого двигателя нет.

Также встречается турбодизель 2.2 мощностью 200 л.с. У этого мотора низкий ресурс шкива коленвала и свечей накаливания. Все это лучше поменять сразу после покупки.

Первым свой товарный вид теряет хром, точнее пластик с хромовым покрытием.

Кожа руля и обивка сидений плохо переносят большой пробег. Также со временем начинаются сбои работы медиасистемы.

Шестиступенчатый автомат А6MF2, который устанавливался в паре с бензиновым мотором 2.4, очень чувствителен к чистоте жидкости. Менять ее нужно каждые 50 тысяч км. С турбодизелем работает восьмиступенчатый автомат. Регламент обслуживания у него тот же.

Интерьер Kia Sorento Prime

С остальными кроссоверами из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.