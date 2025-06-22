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Новый надежный японский кроссовер теперь можно купить в России по цене Лады

Honda XR-V поступил в продажу в России по цене от 2,2 миллиона рублей

Китайские кроссоверы становятся все более доступными для покупателей, в то время как ассортимент автомобилей известных марок, ввозимых через параллельный импорт, продолжает расширяться.

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Одним из новинок стал компактный кроссовер Honda XR-V, который уже предлагается по цене от 2 200 000 рублей.

На некоторые модели Lada цены порой превышают стоимость Honda XR-V. К примеру, спортивный седан LADA Vesta Sportline с мощностью 118 л.с. стоит от 2 273 000 рублей, а универсал Vesta SW с тем же двигателем – не менее 2 443 000 рублей.

Honda XR-V
Honda XR-V
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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

В Владивостоке Honda XR-V можно заказать за 2 200 000 рублей. Местная компания предлагает кроссовер «под ключ», включая утильсбор, растаможку и все необходимые документы. Доступна комплектация Passionate Edition с тканевым и кожаным салоном, частичным мультирулем, кондиционером и электронным ручником.

Еще один XR-V под заказ можно приобрести в Новосибирске, где его стоимость составляет около 2 274 878 рублей. Также в продаже представлены несколько кроссоверов в наличии – в Хабаровске автомобиль с льготным утильсбором стоит 2 799 000 рублей, включая богатую комплектацию с кожаным салоном, бесключевым доступом, панорамной крышей и множеством дополнительных систем безопасности.

Наиболее высокие цены за новый Honda XR-V выставлены в Москве – здесь стоимость доходит до 3 250 000 рублей за модель Love Edition с кожаным интерьером, цифровыми приборами и мультимедийной системой с большим сенсорным экраном.

Интерьер Honda XR-V
Интерьер Honda XR-V

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Все представленные кроссоверы Honda XR-V имеют одинаковую техническую составляющую: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., бесступенчатый вариатор и передний привод. Производство автомобилей для китайского рынка осуществляется совместным предприятием Dongfeng-Honda.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 2616
22.06.2025 
Фото:Honda
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