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«Золотой» переключатель: как с владельца Bugatti хотели взять $15 500 за копеечный ремонт

Владелец Bugatti сам починил деталь, за которую дилер просил 15 500 долларов

Владение гиперкаром – всегда дорогое удовольствие. Но история, произошедшая с владельцем Bugatti Veyron Карлом Хартли в Великобритании, заставляет задуматься, где заканчиваются справедливая цена за роскошь и начинается откровенный грабеж.

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Карл Хартли владеет Bugatti Veyron мощностью 1200 л.с. (таких было выпущено всего 450 штук, а стоимость нового достигала 1,6 млн долларов) и отлично осведомлен о высоких годовых затратах на ремонт и обслуживание. По его словам, владельцу Bugatti стоит готовиться тратить около в 100 000 фунтов стерлингов (примерно 135 500 долларов США), а каждое обслуживание обойдется примерно в 30 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов).

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Хартли заметил, что переключатель регулировки боковых зеркал на его Veyron имеет слишком большой люфт. Обратившись к официальному дилеру Bugatti, он получил смету ремонта в 11 400 фунтов стерлингов, это примерно 15 500 долларов.

Не желая платить явно неадекватную цену, Хартли привлек своего друга, обладающего опытом работы в Формуле-1. Они разобрались в проблеме самостоятельно, и оказалось, что требовалась замена лишь крошечной детали.

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Самое удивительное – эта же деталь используется в гораздо более доступных автомобилях концерна Volkswagen Group, например, в фургонах Transporter и стоит… 1,2 доллара!

Ремонт занял всего 20 минут. Друг Хартли не взял за свою работу ни цента. Так запрошенные 15 500 долларов за ремонт превратились в символические 1,2 доллара и немного потраченного времени.

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Алексеева Елена
Фото:соцсети
Количество просмотров 12
28.06.2025 
Фото:соцсети
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