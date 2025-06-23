Надежные моторы и коробки – и не ржавеет! Добротный кроссовер за 1,3 млн рублей

«За рулем» рассказал о сильных сторонах и недочетах Changan CS35 Plus с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в новой статье изучает странности современного российского рынка авто с пробегом.

На нем существуют трехлетние Гранты за 1,5 млн рублей, моноприводные шестилетние Кашкаи на вариаторе – с ценой, уходящей далеко за 2 млн... Но есть на этом авторынке и совсем другие машины. Возникает вопрос: а есть ли достойные варианты среди китайских кроссоверов в возрасте 6-7 лет при ценах в диапазоне 1-1,5 млн? Что ж, один из небезынтересных вариантов на эту тему – Changan CS35 Plus. По ценам он близок к Дастеру – от 1,3 млн за машины с пробегами менее 100 тысяч км. И по всем приметам это один из самых добротных «китайцев» в своей ценовой категории, считает эксперт.

Длина кузова Changan CS35 Plus – 4330 мм, клиренс – 180 мм, багажник – 403 л. Привод – только передний. Продается с 2019 года. Сборка – Китай. Этот компактный переднеприводный паркетник конкурировал с Hyundai Creta и Renault Kaptur по ценам, а по оснащению серьезно превосходил и превосходит до сих пор.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В дорестайлинговой версии кроссовер оснащался интересными агрегатами. Двигатель 1.6 (117 л.с.) – с прямым впрыском, но атмосферный.

Системных неисправностей на пробегах до 100 тысяч км не отмечено. Трансмиссии – механика или японский гидроавтомат Aisin TF-73SC. Можно рассчитывать, что любая комбинация без больших проблем доберется до пробега 200 тысяч км.

Самая востребованная запчасть Changan CS35 Plus – насос омывателя. Ломается зимой при попытках прокачать лед. Эпизодически хандрят различные электронные системы. А вот к механической части нареканий нет, равно как и жалоб на коррозию.

Какие еще китайские кроссоверы уже можно отнести к удачным машинам? Об этом — в нашей новой статье!