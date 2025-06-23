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Надежные моторы и коробки – и не ржавеет! Добротный кроссовер за 1,3 млн рублей

«За рулем» рассказал о сильных сторонах и недочетах Changan CS35 Plus с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в новой статье изучает странности современного российского рынка авто с пробегом.

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На нем существуют трехлетние Гранты за 1,5 млн рублей, моноприводные шестилетние Кашкаи на вариаторе – с ценой, уходящей далеко за 2 млн... Но есть на этом авторынке и совсем другие машины. Возникает вопрос: а есть ли достойные варианты среди китайских кроссоверов в возрасте 6-7 лет при ценах в диапазоне 1-1,5 млн? Что ж, один из небезынтересных вариантов на эту тему – Changan CS35 Plus. По ценам он близок к Дастеру – от 1,3 млн за машины с пробегами менее 100 тысяч км. И по всем приметам это один из самых добротных «китайцев» в своей ценовой категории, считает эксперт.

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Длина кузова Changan CS35 Plus – 4330 мм, клиренс – 180 мм, багажник – 403 л. Привод – только передний. Продается с 2019 года. Сборка – Китай. Этот компактный переднеприводный паркетник конкурировал с Hyundai Creta и Renault Kaptur по ценам, а по оснащению серьезно превосходил и превосходит до сих пор.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В дорестайлинговой версии кроссовер оснащался интересными агрегатами. Двигатель 1.6 (117 л.с.) – с прямым впрыском, но атмосферный.

Системных неисправностей на пробегах до 100 тысяч км не отмечено. Трансмиссии – механика или японский гидроавтомат Aisin TF-73SC. Можно рассчитывать, что любая комбинация без больших проблем доберется до пробега 200 тысяч км.

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Самая востребованная запчасть Changan CS35 Plus – насос омывателя. Ломается зимой при попытках прокачать лед. Эпизодически хандрят различные электронные системы. А вот к механической части нареканий нет, равно как и жалоб на коррозию.

Какие еще китайские кроссоверы уже можно отнести к удачным машинам? Об этом — в нашей новой статье!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19665
23.06.2025 
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Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Недостатки:
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Комментарий:
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.
+11