Снимите это немедленно — вес этой детали машины имеет значение

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Тяжелая связка ключей – скрытая угроза для замка зажигания

Многие водители носят автомобильный ключ в одной связке с ключами от дома, гаража и прочих замков, считая это удобным. Однако такая привычка может обернуться дорогостоящим ремонтом, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

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Чем больше ключей и чем массивнее брелок (металл, кожа, электроника), тем опаснее для замка зажигания. Этот механизм рассчитан на небольшой вес, его тонкие и чувствительные детали работают в условиях постоянной вибрации. Тяжелая связка при повороте ключа и езде по неровностям раскачивается, создавая нагрузку на личинку замка. Со временем это вызывает износ и даже поломку, из-за которой машина может не завестись.

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Сначала появляются симптомы: тугой поворот ключа, залипание, сбои питания. Позже личинка может перестать фиксироваться или сломаться полностью. Хотя точных норм веса нет, действует негласное правило – не более пяти ключей в связке. Все, что тяжелее – риск. Чтобы обезопасить себя, уберите с автомобильного ключа все лишнее и используйте легкий брелок.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 535
23.06.2025 
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