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Неубиваемый мотор 2.5 и автомат — этот кроссовер с пробегом даст фору Москвичу 3

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Ford Kuga за 2 млн рублей

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Москвич 3 сегодня один из самых доступных кроссоверов. Хорошо оснащенный автомобиль с турбомотором и вариатором обойдется примерно в 2 млн рублей. Можно ли за эти деньги подобрать что-то интересное на вторичном рынке?

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Вполне реально найти достойный Ford Kuga второго поколения 2018-2019 годов выпуска. Эксперт журнала «За рулем» поделился ключевыми моментами при выборе.

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В этом ценовом диапазоне чаще всего встречаются модели с проверенным атмосферным мотором 2.5 мощностью 150 л.с. Этот двигатель заслужил репутацию очень надежного и неприхотливого агрегата, спокойно работающего даже на 92-м бензине. Однако стоит понимать, что динамика разгона с таким мотором будет скромной, а главное – все такие Куги оснащены исключительно передним приводом.

Для тех, кому принципиален полный привод, альтернативой станут машины с турбированным двигателем 1.5 EcoBoost, также развивающим 150 л.с. Этот мотор, несмотря на свою надежность, требует более пристального внимания при покупке. Его известной слабостью является водяной насос с электромеханическим приводом; поломка которого чревата серьезным перегревом двигателя. Будьте готовы профилактически заменить его сразу после приобретения автомобиля.

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Независимо от выбранного двигателя, во время осмотра обязательно проверьте работу мультимедийной системы. Включите аудиосистему на средней громкости – появление посторонних хрипов или треска в динамиках сигнализирует о возможной необходимости перепрошивки головного устройства.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Автомат у Куги 6-ступенчатый модели 6F35. Эта коробка очень чувствительна к чистоте масла. Так что пренебрегать заменой жидкости каждые 60 тысяч км не стоит, чтобы не довести до дорогостоящего ремонта гидроблока. Если соблюдать регламент, автомат вряд ли потревожит раньше 300 тысяч километров.

Есть и другие варианты кроссоверов на вторичке за 2 млн, подробнее об этом читайте в полной версии статьи.

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Алексеева Елена
Фото:Ford и «За рулем»
Количество просмотров 3255
24.06.2025 
Фото:Ford и «За рулем»
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Отзывы о Ford Kuga (4)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Ford Kuga  2014
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Энергоемкая подвеска, практически не требует внепланового обслуживания, довольно проходимая
Недостатки:
Большой расход топлива в городе, неудобный доступ к аккумулятору, чрезвычайно жаркий подогрев сидений
Комментарий:
Хороший автомобиль
+8