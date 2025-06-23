Стало известно, почему новые машины продаются еще хуже, чем в 2024-м

Автостат: в отношении российского авторынка сбываются самые негативные прогнозы

На неделе с 16 по 22 июня российский авторынок смог, наконец, перешагнуть отметку в полмиллиона новых авто, проданных с начала года.

А именно – достигнут результат 504,8 тыс. проданных легковушек. За неделю же дилеры смогли передать покупателям 23 585 новых легковых машин, что на 20,7% меньше, чем год назад, но на 52,7% выше, чем неделей ранее. Впрочем, та неделя была короткой из-за праздников, а, в целом, эксперты говорят, что весенние прогнозы по авторынку сбываются: даже при самом благоприятном стечении обстоятельств авторынок 2025 года не сможет догнать результат 2024-го.

Напомним, за 2024 год покупателей нашли 1,57 млн новых машин, что само по себе чрезвычайно низкий показатель – в лучшие годы авторынок «проглатывал» более 2 млн машин.

В 2025-м, если верить свежим прогнозам, продажи будут еще ниже. Перечень негативных факторов, который называют эксперты «Автостата», красноречиво велик: высокие цены и их ожидаемый рост из-за индексации утильсбора, высокие ставки автокредитов и снижение их доступности (легкое снижение ключевой ставки роли не сыграло), высокий уровень инфляции, переход покупателей со сберегательной модели поведения (вклады, депозиты под высокие проценты) и официальное отсутствие традиционно популярных брендов.

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Источник: Автостат