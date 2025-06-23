Большой багажник и новый дизайн — скоро будет совсем другая Нива!

Максим Кадаков: Niva Travel получит увеличенный багажник и новый облик

Внедорожник Niva Travel ждет серьезное обновление. Инсайдерская информация об этом уже появлялась в медиаполе, но теперь в ситуации появилась некоторая конкретика.

Рассказывая на ПМЭФ-2025 о получившей фейслифтинг и новый двигатель Ниве Travel, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков отметил, что нынешнее обновление – отнюдь не последнее. По его словам, модель ждет еще долгая конвейерная жизнь, сопряженная с дальнейшей модернизацией, которая может стать наиболее масштабной в истории внедорожника, ведущего эволюцию с 1998 года.

Как сообщил Кадаков, в будущем нас ждет «совсем другой Travel» – и выразил надежду, что цену оставят в разумных пределах.

В данный момент на АВТОВАзе идут работы над так называемой длинной Нивой. По проекту, машина прирастет в длину за счет более массивного заднего свеса. Ввиду этого Нива получит более объемный багажник, которого сейчас не хватает многим нивоводам. Увеличенный задний свес значительно поменяет пропорции кузова, поэтому запланированы изменения по дизайну, призванные сохранить облик гармоничным, рассказал Максим Кадаков.