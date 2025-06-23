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Большой багажник и новый дизайн — скоро будет совсем другая Нива!

Максим Кадаков: Niva Travel получит увеличенный багажник и новый облик

Внедорожник Niva Travel ждет серьезное обновление. Инсайдерская информация об этом уже появлялась в медиаполе, но теперь в ситуации появилась некоторая конкретика.

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Рассказывая на ПМЭФ-2025 о получившей фейслифтинг и новый двигатель Ниве Travel, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков отметил, что нынешнее обновление – отнюдь не последнее. По его словам, модель ждет еще долгая конвейерная жизнь, сопряженная с дальнейшей модернизацией, которая может стать наиболее масштабной в истории внедорожника, ведущего эволюцию с 1998 года.

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Как сообщил Кадаков, в будущем нас ждет «совсем другой Travel» – и выразил надежду, что цену оставят в разумных пределах.

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В данный момент на АВТОВАзе идут работы над так называемой длинной Нивой. По проекту, машина прирастет в длину за счет более массивного заднего свеса. Ввиду этого Нива получит более объемный багажник, которого сейчас не хватает многим нивоводам. Увеличенный задний свес значительно поменяет пропорции кузова, поэтому запланированы изменения по дизайну, призванные сохранить облик гармоничным, рассказал Максим Кадаков.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 30729
23.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-35