У дилеров АВТОВАЗа появилась новая версия Гранты

АВТОВАЗ начал отгрузки товарных автомобилей Lada Granta Active Cross

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У официальных дилеров марки Lada начали появляться автомобили семейства Granta в новой версии – Active Cross. Напомним, фактически это аналог Cross-модификации универсала Лада Гранта.

Изменения по сравнению с обычной Грантой тут те же самые: увеличенный до 198 мм дорожный просвет, слегка измененные в угоду геометрической проходимости бамперы, защитный обвес из неокрашенного пластика. Гамма силовых агрегатов стандартная: моторы мощностью 90 и 106 л.с. в сочетании с 5‑ступенчатой механикой. В базовое оснащение включены две подушки безопасности, кондиционер, обогрев сидений, аудиосистема.

В топ-версии – фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, зимний пакет, мультимедиа с Яндексом, противотуманки и другое.

По данным из нескольких неофициальных источников, рекомендованная розничная цена на Lada Granta Active Cross составит 1,370-1,385 млн рублей.

Отметим, что официально РРЦ еще не называлась. Но для ориентира: аналогично оснащенный простой лифтбек стоит 1,11 млн рублей, Cross-универсал – 1,18–1,21 млн. По оценкам «За рулем», «внедорожный» лифтбек окажется по стоимости ближе к последнему.

Продажи, по предварительным данным, стартуют в июле.

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Источник: RCI News