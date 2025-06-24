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У дилеров АВТОВАЗа появилась новая версия Гранты

АВТОВАЗ начал отгрузки товарных автомобилей Lada Granta Active Cross

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У официальных дилеров марки Lada начали появляться автомобили семейства Granta в новой версии – Active Cross. Напомним, фактически это аналог Cross-модификации универсала Лада Гранта.

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Изменения по сравнению с обычной Грантой тут те же самые: увеличенный до 198 мм дорожный просвет, слегка измененные в угоду геометрической проходимости бамперы, защитный обвес из неокрашенного пластика. Гамма силовых агрегатов стандартная: моторы мощностью 90 и 106 л.с. в сочетании с 5‑ступенчатой механикой. В базовое оснащение включены две подушки безопасности, кондиционер, обогрев сидений, аудиосистема.

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В топ-версии – фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, зимний пакет, мультимедиа с Яндексом, противотуманки и другое.

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По данным из нескольких неофициальных источников, рекомендованная розничная цена на Lada Granta Active Cross составит 1,370-1,385 млн рублей.

Отметим, что официально РРЦ еще не называлась. Но для ориентира: аналогично оснащенный простой лифтбек стоит 1,11 млн рублей, Cross-универсал – 1,18–1,21 млн. По оценкам «За рулем», «внедорожный» лифтбек окажется по стоимости ближе к последнему.

Продажи, по предварительным данным, стартуют в июле.

Источник: RCI News

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4888
24.06.2025 
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-38