«Москва – Алтай» — масштабный патриотический автопробег «Опоры России» завершен

Автопробег прошел при поддержке комитета «Опоры России» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса и региональных отделений «Опоры России»

Патриотический автопробег «Москва – Алтай», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершился грандиозным финалом в Горно-Алтайске в День России 12 июня.

Маршрут протяженностью свыше 4000 километров в одну сторону соединил девять городов от столицы до Горно-Алтайска.

Участников акции встречали председатели региональных отделений «Опоры России», предприниматели, представители автобизнеса и профессиональных отраслевых сообществ. Они поддержали патриотическую акцию, приняли участие в памятных мероприятиях, почтили минутой молчания память павших бойцов, возложили цветы у исторических мемориалов.

Организаторы автопробега: Сергей Дорофеев, председатель рынка ремонта и экспертизы на транспорте ЕАОЭС, член Межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, судебный эксперт, член Московского отделения «Опоры России», и Ольга Селезнева, заместитель председателя комитета «Опоры России» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса, директор техцентра «ВОЛИН», председатель Ассоциации РАСТО.

Стартовал автопробег 3 июня в Подмосковье с площадки Щёлковского колледжа. Площадка для старта этого значимого события выбрана не случайно: колледж входит в десятку лучших колледжей Московской области, в 100 лучших в стране и готовит, в том числе, специалистов для автомобильной отрасли.

Первой точкой на карте стал Нижний Новгород – город, известный своими выдающимися достижениями в автомобилестроении. Председатель Нижегородского отделения «Опоры России» Ирина Садовникова открыла круглый стол, где рассказала предпринимателям о возможностях и перспективах личностного и профессионального роста, которые приобретает бизнес, вступая в «Опоры России».

Второй остановкой стала Казань. Здесь участники автопробега посетили территорию ведущего предприятия страны – ПАО «КАМАЗ». Организаторы автопробега совместно с председателем Татарстанского республиканского отделения «Опоры России» Антоном Баклашовым и руководителем Казанского представительства ПАО «КАМАЗ» Александром Ушениным при поддержке предпринимателей Татарстана обсудили возможность создания региональной Комиссии по развитию автобизнеса. Малому и среднему бизнесу непросто конкурировать с крупным бизнесом, но перенимать опыт и лучшие практики крайне важно и нужно.

Третьим городом в маршруте автопробега стала Уфа. Встреча с предпринимателями прошла на территории офиса Башкирского регионального отделения «Опоры России». Членов экипажей автопробега встретили председатель регионального отделения Ляйсан Николаева и предприниматели города. Здесь коллеги обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества регионов, особое внимание уделив проблемам нарушения авторских прав и вопросам качества продукции. Визит завершился возложением цветов к мемориалу, установленному в честь героев-земляков.

Следующим пунктом стал Челябинск. Здесь эстафету автопробега приняли исполнительный директор регионального отделения Валентина Ошуркова и заместитель исполнительного директора Ольга Чигинцева, член правления «Опоры России», руководитель федерального комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, резидент Челябинской «Опоры России» Ирина Хоптяр и Геннадий Редкин, член Союза экспертов-техников, автоэксперты города. Здесь состоялось совещание, направленное на разработку мер повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса путем внедрения современных технологий и эффективного управления качеством услуг.

Путешествие продолжилось в Омске, где вновь была проведена дискуссия о проблемах доступности качественного транспортного сервиса и недостаточной подготовленности молодых специалистов. Участники пробега отметили важную роль образовательных учреждений в формировании высококвалифицированных кадров, необходимых современному рынку. В Омске команду автопробега принимал председатель регионального комитета по развитию автобизнеса Омской области Илья Николин. Он организовал экскурсию по старому городу и Омской крепости для гостей города.

Шестым пунктом стал Новосибирск. Один из крупнейших научных центров России принял автопробег гостеприимно. Модератором деловой встречи выступил председатель Новосибирского регионального отделения Игорь Салов, опытный и вовлеченный в проблемы малого и среднего бизнеса руководитель. На встрече обсудили вопросы дефицита кадров в отрасли и системной подготовки преподавательского состава колледжей и вузов, возможность расширения функционала отраслевого комитета с учетом поддержки автобизнеса в регионе. Здесь коллеги встретились с ведущими специалистами образовательной системы и обсудили возможности модернизации учебных заведений, обеспечивающих подготовку специалистов транспортной отрасли.

Последней крупной остановкой перед финишем стал Барнаул, где делегация отметила успехи местных автосервисов и возможности образовательных программ. Второй день пребывания начался с группового автопробега по центральным улицам Барнаула и поездки к мемориальному памятнику Славы во главе с председателем Алтайского краевого отделения «Опоры России» Евгением Госьковым. Важнейшим событием стало возложение цветов к мемориалу Славы, который символизирует связь поколений и ответственность современников перед предками. Затем колонна автопробега проехала в одну из лучших сетей автосервисов и автомагазинов Барнаула и Бийска – СТОА «МАКК». Собственники сети Виктор и Ирина Каулины провели экскурсию для участников круглого стола по крупнейшему в Сибири автомобильному комплексу. После деловой программы участники автопробега посетили Алтайский транспортный техникум, где базируется кластер для сферы технического обслуживания и ремонта транспортных средств по программе «Профессионалитет».

Завершился автопробег в Горно-Алтайске. Вместе с Александром Потаповым, председателем Алтайского регионального отделения «Опоры России», предпринимателями и жителями города члены экипажей автопробега приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню России. Со сцены глава республики Алтай Андрей Турчак поздравил жителей с праздником и наградил бойцов СВО. А встреча с предпринимателями регионального отделения и представителями автобизнеса прошла в штабе общественной поддержки ВПП «Единая Россия».

Участники завершили автопробег традиционным актом возложения цветов к мемориальной стеле, расположенной в самом сердце города.

Таким образом, автопробег «Москва – Алтай» позволил объединить предпринимателей из разных уголков России, вспомнить великое прошлое и задуматься о будущем. Подвиг поколения победителей жив в сердцах миллионов россиян и передается следующим поколениям как ценный духовный капитал.

Организаторы автопробега выражают благодарность Комитету «Опоры России» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса, администрациям городов, принявших автопробег, членам «Опоры России», региональным отделениям, принявшим автопробег, предпринимателям, автоэкспертам, лично Александру Ушенину, Анне Косицыной, Максиму Катаеву, Сергею Дорофееву, руководителям предприятий и общественным объединениям за организацию и поддержку патриотического автопробега – 2025.