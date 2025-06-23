Такого Лэнд Крузера российский рынок еще не видел: представлена особая модификация

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Toyota представила коммерческую версию Land Cruiser по цене от 5,6 млн рублей

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Компания Toyota презентовала в Великобритании новый коммерческий вариант своего внедорожника Land Cruiser, который будет производиться на заводе Toyota Manufacturing UK в графстве Дербишир.

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Заказ на автомобиль будет доступен с 1 августа, а его первые поставки начнутся в сентябре. Стоимость новой модели составит 52 729 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 5,6 млн рублей по нынешнему курсу.

В отличие от стандартного варианта, коммерческий Land Cruiser предлагает удлиненную колесную базу и просторное грузовое пространство емкостью 2000 литров. В процессе переоборудования сняты задние сиденья, установлены непрозрачные планки на окнах и металлическая перегородка с сеткой, разделяющая передние сиденья и грузовую часть.

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Коммерческая версия Toyota Land Cruiser оснащена 2,8-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

В оснащение входят 18-дюймовые легкосплавные диски, подогрев передних сидений и руля, электропривод задней двери, электронный стояночный тормоз, двухзонный кондиционер и мультимедийная система с поддержкой беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 21165
23.06.2025 
Фото:Toyota
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-1

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-36