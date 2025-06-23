Такого Лэнд Крузера российский рынок еще не видел: представлена особая модификация

Toyota представила коммерческую версию Land Cruiser по цене от 5,6 млн рублей

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Компания Toyota презентовала в Великобритании новый коммерческий вариант своего внедорожника Land Cruiser, который будет производиться на заводе Toyota Manufacturing UK в графстве Дербишир.

Заказ на автомобиль будет доступен с 1 августа, а его первые поставки начнутся в сентябре. Стоимость новой модели составит 52 729 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 5,6 млн рублей по нынешнему курсу.

В отличие от стандартного варианта, коммерческий Land Cruiser предлагает удлиненную колесную базу и просторное грузовое пространство емкостью 2000 литров. В процессе переоборудования сняты задние сиденья, установлены непрозрачные планки на окнах и металлическая перегородка с сеткой, разделяющая передние сиденья и грузовую часть.

Коммерческая версия Toyota Land Cruiser оснащена 2,8-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

В оснащение входят 18-дюймовые легкосплавные диски, подогрев передних сидений и руля, электропривод задней двери, электронный стояночный тормоз, двухзонный кондиционер и мультимедийная система с поддержкой беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

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Источник: Автоновости дня