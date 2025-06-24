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Новый кроссовер Toyota из Японии, да еще и с левым рулем теперь можно купить в России

В РФ стартовали продажи кроссоверов Toyota Harrier по цене от 3,1 млн рублей

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Китайский кроссовер Geely Monjaro сейчас предлагается по цене выше 4,5 миллионов рублей, что делает вопрос привоза более доступной альтернативы актуальным.

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Одной из таких альтернатив выступает японский Toyota Harrier, цены на который начинаются от 3,1 миллиона рублей.

По информации от компании из Владивостока, новый леворульный Harrier можно заказать за 3 105 276 рублей. Комплектация не уточняется, но судя по изображениям, в эту сумму входит кроссовер с тканевым салоном, люком, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, кожаным мультифункциональным рулем и крупными литыми дисками.

Toyota Harrier
Toyota Harrier
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Другая компания из Якутска предлагает аналогичный кроссовер за 3 200 000 рублей, а еще одна из Владивостока – на 20 тысяч рублей дороже. Версия с кожаным салоном стоит от 3 925 000 рублей, но эта модификация будет праворульной. Обе версии используют 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с. в сочетании с бесступенчатым вариатором Direct Shift CVT и передним приводом.

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Леворульный Harrier с кожаным интерьером можно приобрести за 4 300 000 рублей в Чите, за 4 999 000 рублей в Красноярске и за 5 258 000 рублей в Улан-Удэ. Также доступна полноприводная гибридная версия с 2,5-литровым бензиновым двигателем и мощным электромотором, стартовая цена на такие модели – 4 200 000 рублей за заказ, а машины в наличии стоят от 5 790 000 рублей.

Напомним, четвертое поколение Toyota Harrier дебютировало в 2020 году и получило новую модульную платформу TNGA-K, что позволило увеличить размеры автомобиля и улучшить независимую подвеску.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 8647
24.06.2025 
Фото:Toyota
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