Новый кроссовер Toyota из Японии, да еще и с левым рулем теперь можно купить в России

В РФ стартовали продажи кроссоверов Toyota Harrier по цене от 3,1 млн рублей

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Китайский кроссовер Geely Monjaro сейчас предлагается по цене выше 4,5 миллионов рублей, что делает вопрос привоза более доступной альтернативы актуальным.

Одной из таких альтернатив выступает японский Toyota Harrier, цены на который начинаются от 3,1 миллиона рублей.

По информации от компании из Владивостока, новый леворульный Harrier можно заказать за 3 105 276 рублей. Комплектация не уточняется, но судя по изображениям, в эту сумму входит кроссовер с тканевым салоном, люком, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, кожаным мультифункциональным рулем и крупными литыми дисками.

Toyota Harrier

Другая компания из Якутска предлагает аналогичный кроссовер за 3 200 000 рублей, а еще одна из Владивостока – на 20 тысяч рублей дороже. Версия с кожаным салоном стоит от 3 925 000 рублей, но эта модификация будет праворульной. Обе версии используют 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с. в сочетании с бесступенчатым вариатором Direct Shift CVT и передним приводом.

Леворульный Harrier с кожаным интерьером можно приобрести за 4 300 000 рублей в Чите, за 4 999 000 рублей в Красноярске и за 5 258 000 рублей в Улан-Удэ. Также доступна полноприводная гибридная версия с 2,5-литровым бензиновым двигателем и мощным электромотором, стартовая цена на такие модели – 4 200 000 рублей за заказ, а машины в наличии стоят от 5 790 000 рублей.

Напомним, четвертое поколение Toyota Harrier дебютировало в 2020 году и получило новую модульную платформу TNGA-K, что позволило увеличить размеры автомобиля и улучшить независимую подвеску.

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Источник: Автоновости дня