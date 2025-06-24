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За непропуск авто с мигалками, но без раскраски, будут жестко наказывать

Правительство одобрило наказание за непропуск спецтранспорта без раскраски

Правительство РФ поддержало поправки в КоАП, которые вводят строгие санкции для водителей, не уступивших дорогу машинам с мигалками, но без специальной цветографической раскраски на борту. Таких нарушителей предлагают штрафовать до 7,5 тысяч рублей или лишать прав на срок до года.

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Инициатива, исходящая от главы думского комитета по безопасности Василия Пискарева, объясняется участившимися случаями непропуска транспорта под государственной охраной, такого как машины ФСО.

Сейчас наказание по ст. 12.17 КоАП РФ зависит от наличия раскраски. Непропуск транспорта с синей мигалкой и звуковым сигналом, но без спецраскраски, карается лишь предупреждением или штрафом в 500 рублей. За непропуск машины с раскраской (например, скорой помощи) грозит штраф 4,5-7,5 тыс. руб. или лишение прав на 3-12 месяцев.

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Поправка Пискарева устраняет это различие: одинаково строго (5,5-7,5 тыс. руб. штрафа или лишение прав на 6-12 месяцев) будут наказывать за отказ пропустить как машины с раскраской и включенными синими/красными маячками, так и их сопровождающий транспорт без спецраскраски, но с мигалками. Поправки поддержаны ключевыми ведомствами: МВД, ФСО, Минтрансом, Минфином и Минюстом.

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Эти изменения согласуются с недавними поправками Минтранса в ПДД. Ранее ведомство предложило обязать водителей не просто уступать дорогу спецтранспорту с мигалками, но и перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину. Важно, что проект Минтранса также предполагает, что наличие спецраскраски на борту такого транспорта перестанет быть обязательным. То есть, водители будут должны пропускать и колонны, состоящие только из внешне «гражданских» машин (например, представительских седанов или лимузинов) с включенными мигалками.

Источник: "Коммерсант"

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Алексеева Елена
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Количество просмотров 138
24.06.2025 
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
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