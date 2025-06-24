Моментальное охлаждение салона без кондиционера – способ, о котором не все знают

Эксперт рассказал о способе быстро охладить салон без включения кондиционера

Летняя жара превращает припаркованный на солнце автомобиль в настоящую парилку. Вместо того чтобы сразу включать кондиционер, который в раскаленном салоне дает дополнительную нагрузку на систему, можно использовать простой и эффективный метод «окно-дверь». Он создает мощный сквозняк, буквально выталкивая горячий воздух за считаные минуты, напомнили специалисты издания Pravda.Ru.

Как это работает? Сначала опустите одно стекло (переднее или заднее). Затем откройте дверь, расположенную напротив этого окна. Энергично откройте/закройте эту дверь 5-6 раз – горячий воздух быстро выйдет через окно. Повторите процедуру с другой парой «окно-дверь» для лучшего результата. Воздух в салоне станет заметно свежее, а поверхности остынут.

Этот способ не только моментально избавляет от духоты, но и безопасен для автомобиля и самочувствия. Кроме того, снижает нагрузку на кондиционер. Знание этого лайфхака особенно полезно для тех, кто часто оставляет машину под солнцем.