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Моментальное охлаждение салона без кондиционера – способ, о котором не все знают

Эксперт рассказал о способе быстро охладить салон без включения кондиционера

Летняя жара превращает припаркованный на солнце автомобиль в настоящую парилку. Вместо того чтобы сразу включать кондиционер, который в раскаленном салоне дает дополнительную нагрузку на систему, можно использовать простой и эффективный метод «окно-дверь». Он создает мощный сквозняк, буквально выталкивая горячий воздух за считаные минуты, напомнили специалисты издания Pravda.Ru.

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Как это работает? Сначала опустите одно стекло (переднее или заднее). Затем откройте дверь, расположенную напротив этого окна. Энергично откройте/закройте эту дверь 5-6 раз – горячий воздух быстро выйдет через окно. Повторите процедуру с другой парой «окно-дверь» для лучшего результата. Воздух в салоне станет заметно свежее, а поверхности остынут.

Этот способ не только моментально избавляет от духоты, но и безопасен для автомобиля и самочувствия. Кроме того, снижает нагрузку на кондиционер. Знание этого лайфхака особенно полезно для тех, кто часто оставляет машину под солнцем.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 445
24.06.2025 
Фото:Depositphotos
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