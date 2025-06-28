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«Умные» дороги уменьшат вес аккумулятора авто в 3 раза

Швеция строит первую в мире трассу для зарядки электромобилей во время движения

Швеция создает первую автомагистраль, где электрокары заряжаются во время езды. Пилотный 21-километровый участок трассы E20 между Халльсбергом и Эребру (к югу от Стокгольма) показывает, как электромобильность может стать удобнее без остановок для зарядки.

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Зарядную инфраструктуру интегрируют в дорожное полотно. Испытываются два метода: кондуктивный, т. е. посредством механического контакта с токопроводящим рельсом в асфальте, либо индуктивный, с использованием электромагнитных полей, которые снабжают транспортное средство энергией по беспроводной связи.

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Оба подхода ранее тестировались в Швеции (Готланд, Стокгольм). Индуктивная зарядка сейчас предпочтительнее из-за меньших требований к обслуживанию и гибкости подхода для разных авто.

Преимущества электрифицированных дорог очевидны. При постоянном наличии электроэнергии аккумуляторы транспортных средств могут быть значительно меньше. Согласно исследованию Технологического университета Чалмерса, даже частичной электрификации около четверти высокочастотной дорожной сети Европы будет достаточно, чтобы уменьшить аккумуляторы примерно до трети от их нынешнего размера. Это не только экономит ресурсы, но и снижает вес транспортного средства и, в конечном итоге, затраты.

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Правда, это недешево – строительство только шведской электрической дороги оценивается в 2,7 млн евро за километр. К этому следует добавить высокие требования к долговечности технологии, особенно в зимнее время, а также вопрос о трансграничных стандартах, которые пока нет.

Источник, фото: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
28.06.2025 
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