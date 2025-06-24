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Новые кроссоверы Kia Sorento начали продавать в России: известны цены

В России начали продавать новый Kia Sorento с ценами от 5,5 до 6,3 млн рублей

В Россию поступила партия новых автомобилей Kia Sorento, стоимость которых стартует от 5,5 млн рублей в Набережных Челнах.

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В Екатеринбурге можно найти предложения по цене от 6 до 6,3 млн рублей. Все автомобили оснащены 2,5-литровым двигателем, который развивает 179 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

В стандартное оборудование входят вентиляция сидений передних пассажиров, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений для всех, кожаный руль, камера заднего вида и беспроводная зарядка для телефона, а также множество систем безопасности.

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Kia Sorento
Kia Sorento

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Габариты Kia Sorento 2025 составляют: длина – 4815 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1695 мм, колесная база – 2815 мм и дорожный просвет – 176 мм. Объем багажника равен 705 литрам.

Автомобили комплектуются шинами различных размеров: 235/65 R17, 235/55 R19, 255/45 R20 или 235/60 R18 и колесными дисками на 17 или 18 дюймов. Остальные дилеры могут привезти автомобиль под заказ, например, в компании из Владивостока цена составит 3 940 027 рублей.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 672
24.06.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Хорош!
Недостатки:
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Комментарий:
Написал всё выше
-9