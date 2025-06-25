Внимание, новый штраф: был 500 рублей, стал 10 тысяч!

Штраф за отказ остановиться по требованию полиции повысили до 7-10 тысяч рублей

Государственная дума приняла законопроект о кратном увеличении штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции. Теперь наказание почти столь же суровое, как новая мера за непропуск спецтранспорта без раскраски.

Напомним, группа депутатов и сенаторов внесла соответствующий законопроект в палату парламента в феврале 2024 года, предложив ряд изменений в КоАП – в частности, о многократном повышении административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ. В сентябре 2024-го законопроект приняли в первом чтении, а в июне 2025-го – во втором. Теперь же он принят в третьем, окончательном чтении.

Напомним, сейчас невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.

А нововведение устанавливает иные штрафы – от 7000 до 10 000 рублей. По повторному нарушению теперь есть отдельное положение: лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, новыми частями дополнена статья 12.21.1 КоАП (нарушение правил движения грузовиков): за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля владельцу машины грозит штраф 600 тысяч рублей.

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Источник: ТАСС