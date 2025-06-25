#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Внимание, новый штраф: был 500 рублей, стал 10 тысяч!

Штраф за отказ остановиться по требованию полиции повысили до 7-10 тысяч рублей

Государственная дума приняла законопроект о кратном увеличении штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции. Теперь наказание почти столь же суровое, как новая мера за непропуск спецтранспорта без раскраски.

Рекомендуем
Машина чистая, а номера не прочитать из-за грязи — почему водителя не наказывают?

Напомним, группа депутатов и сенаторов внесла соответствующий законопроект в палату парламента в феврале 2024 года, предложив ряд изменений в КоАП – в частности, о многократном повышении административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ. В сентябре 2024-го законопроект приняли в первом чтении, а в июне 2025-го – во втором. Теперь же он принят в третьем, окончательном чтении.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Напомним, сейчас невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

А нововведение устанавливает иные штрафы – от 7000 до 10 000 рублей. По повторному нарушению теперь есть отдельное положение: лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, новыми частями дополнена статья 12.21.1 КоАП (нарушение правил движения грузовиков): за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля владельцу машины грозит штраф 600 тысяч рублей.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 28
25.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0