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На российском рынке появилась редкая модификация Porsche 911: в чем ее особенности?

В РФ появился уникальный Porsche 911 Brabus 900 Rocket R за 79,99 млн рублей

В России появилась уникальная версия спорткара Porsche 911 — модификация Brabus 900 Rocket R.

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Автомобиль, созданный известным ателье, продается за 79 999 990 рублей через дилера Konig Motor Club в Москве.

Brabus 900 Rocket R отличается от стандартного Porsche 911 как визуально, так и технически. Внешние изменения включают новые диски, модифицированную выхлопную систему, пакет расширения и замену логотипа Porsche на надпись Brabus.

Интерьер автомобиля также претерпел изменения: сиденья были перешиты, добавлены карбоновые вставки, а на руле красуется логотип Brabus.

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Porsche 911 Brabus 900 Rocket R
Porsche 911 Brabus 900 Rocket R

С точки зрения технических характеристик, Brabus оснастил модель мощным двигателем объемом 3,8 литра, выдающим 900 л.с. Это на 250 л.с. больше, чем у самого мощного стандартного Porsche 911 в версии Turbo S. Продавец подчеркивает, что тираж Porsche 911 в исполнении Brabus 900 Rocket R ограничен всего 25 экземплярами.

Porsche 911 Brabus 900 Rocket R
Porsche 911 Brabus 900 Rocket R

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Brabus
Количество просмотров 62
24.06.2025 
Фото:Brabus
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