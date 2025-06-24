На российском рынке появилась редкая модификация Porsche 911: в чем ее особенности?
В России появилась уникальная версия спорткара Porsche 911 — модификация Brabus 900 Rocket R.
Автомобиль, созданный известным ателье, продается за 79 999 990 рублей через дилера Konig Motor Club в Москве.
Brabus 900 Rocket R отличается от стандартного Porsche 911 как визуально, так и технически. Внешние изменения включают новые диски, модифицированную выхлопную систему, пакет расширения и замену логотипа Porsche на надпись Brabus.
Интерьер автомобиля также претерпел изменения: сиденья были перешиты, добавлены карбоновые вставки, а на руле красуется логотип Brabus.
С точки зрения технических характеристик, Brabus оснастил модель мощным двигателем объемом 3,8 литра, выдающим 900 л.с. Это на 250 л.с. больше, чем у самого мощного стандартного Porsche 911 в версии Turbo S. Продавец подчеркивает, что тираж Porsche 911 в исполнении Brabus 900 Rocket R ограничен всего 25 экземплярами.
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Источник: Autonews