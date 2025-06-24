Полный привод, просторный салон, «зимний пакет» — новый добротный кроссовер уже в России

В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7L по цене от 2,88 млн рублей

С 24 июня 2025 года в России стартовали продажи полноприводного кроссовера Chery Tiggo 7L, который является увеличенной версией Tiggo 7 Pro Max.

Автомобиль предлагается в трех комплектациях: Active, Prime и Ultra, а его цена варьируется от 2 880 000 до 3 230 000 рублей.

Кроссовер укомплектован интеллектуальной системой полного привода с откликом всего 0,1 секунды и шестью различными режимами движения, среди которых есть режимы для снега и 4x4, что позволяет автомобилю преодолевать подъемы с уклоном до 45%.

Chery Tiggo 7L оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а расход топлива составляет 7,9 литра на 100 км в смешанном цикле. Двигатель совместим с бензином АИ-92 и отвечает стандарту Евро-6.

Chery Tiggo 7L

Габариты нового кроссовера таковы: длина составляет 4553 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1696 мм, а колесная база – 2670 мм. Объем багажника достигает 475 литров, а при сложенных сиденьях он увеличивается до 1500 литров.

Полноприводная версия кроссовера отличается 19-дюймовыми дисками и красными суппортами, а ее комплектации аналогичны переднеприводной модели и включают панорамную крышу, два 12,3-дюймовых экрана и адаптивный круиз-контроль. Chery Tiggo 7L также адаптирован для российских условий, что подтверждено высоким клиренсом в 190 мм и наличием «зимнего пакета».

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Источник: Известия