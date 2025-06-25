Тысячи новых машин ушли на дно Тихого океана
Огромное судно-ролкер Morning Midas с тысячами новых автомобилей на борту затонуло в международных водах Тихого океана.
Об этом 25 июня сообщила компания-судовладелец Zodiac Maritime. Месяц назад, 26 мая это судно под либерийским флагом вышло из китайского порта Яньтай, чтобы прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. По уточненным данным, на борту находилось 3048 автомобилей, в основном марок Chery и Great Wall, из которых 70 – электрокары и 681 гибрид. 3 июня появились сообщения о том, что Morning Midas загорелся.
По подозрениям, источником стала литиевая батарея одного из перевозимых электрокаров, хотя подтверждения этой версии до сих пор нет.
Около трех недель после инцидента ролкер дрейфовал в водах Тихого океана. Уже 10-11 июня в Сети начали появляться снимки судна с серьезно обгоревшей обшивкой.
Это давало понять, что и внутренняя часть палуб вместе с грузом существенно повреждена или уничтожена. Все это время спасатели совместно с компанией-судовладельцем разрабатывали детальный план спасения, но он не удался. О жертвах не сообщается – очевидно, людей с борта успели снять. Но Morning Midas теперь являет собой новое кладбище машин в Тихом Океане.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Максим Кадаков, Автопоток, Сотый, до полного!