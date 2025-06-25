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Тысячи новых машин ушли на дно Тихого океана

В Тихом океане затонул ролкер Morning Midas с тысячами автомобилей на борту

Огромное судно-ролкер Morning Midas с тысячами новых автомобилей на борту затонуло в международных водах Тихого океана.

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Об этом 25 июня сообщила компания-судовладелец Zodiac Maritime. Месяц назад, 26 мая это судно под либерийским флагом вышло из китайского порта Яньтай, чтобы прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. По уточненным данным, на борту находилось 3048 автомобилей, в основном марок Chery и Great Wall, из которых 70 – электрокары и 681 гибрид. 3 июня появились сообщения о том, что Morning Midas загорелся.

Снимок сделан вскоре после начала пожара – тогда казалось, что Morning Midas еще можно спасти
Снимок сделан вскоре после начала пожара – тогда казалось, что Morning Midas еще можно спасти
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По подозрениям, источником стала литиевая батарея одного из перевозимых электрокаров, хотя подтверждения этой версии до сих пор нет.

Спустя неделю пожара судно выглядело уже совсем по-другому
Спустя неделю пожара судно выглядело уже совсем по-другому

Около трех недель после инцидента ролкер дрейфовал в водах Тихого океана. Уже 10-11 июня в Сети начали появляться снимки судна с серьезно обгоревшей обшивкой.

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Это давало понять, что и внутренняя часть палуб вместе с грузом существенно повреждена или уничтожена. Все это время спасатели совместно с компанией-судовладельцем разрабатывали детальный план спасения, но он не удался. О жертвах не сообщается – очевидно, людей с борта успели снять. Но Morning Midas теперь являет собой новое кладбище машин в Тихом Океане.

Источник: Максим Кадаков, Автопоток, Сотый, до полного!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:USCG
Количество просмотров 15
25.06.2025 
Фото:USCG
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