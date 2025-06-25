Тысячи новых машин ушли на дно Тихого океана

В Тихом океане затонул ролкер Morning Midas с тысячами автомобилей на борту

Огромное судно-ролкер Morning Midas с тысячами новых автомобилей на борту затонуло в международных водах Тихого океана.

Об этом 25 июня сообщила компания-судовладелец Zodiac Maritime. Месяц назад, 26 мая это судно под либерийским флагом вышло из китайского порта Яньтай, чтобы прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня. По уточненным данным, на борту находилось 3048 автомобилей, в основном марок Chery и Great Wall, из которых 70 – электрокары и 681 гибрид. 3 июня появились сообщения о том, что Morning Midas загорелся.

Снимок сделан вскоре после начала пожара – тогда казалось, что Morning Midas еще можно спасти

По подозрениям, источником стала литиевая батарея одного из перевозимых электрокаров, хотя подтверждения этой версии до сих пор нет.

Спустя неделю пожара судно выглядело уже совсем по-другому

Около трех недель после инцидента ролкер дрейфовал в водах Тихого океана. Уже 10-11 июня в Сети начали появляться снимки судна с серьезно обгоревшей обшивкой.

Это давало понять, что и внутренняя часть палуб вместе с грузом существенно повреждена или уничтожена. Все это время спасатели совместно с компанией-судовладельцем разрабатывали детальный план спасения, но он не удался. О жертвах не сообщается – очевидно, людей с борта успели снять. Но Morning Midas теперь являет собой новое кладбище машин в Тихом Океане.

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Источник: Максим Кадаков, Автопоток, Сотый, до полного!