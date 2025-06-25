Достойный конкурент Mercedes-Maybach S-Class поступит в продажу в ближайшее время

Отгрузка новых седанов Maextro S800 начнется 26 июня по цене от 10,9 млн рублей

Maextro S800 – первый автомобиль компании Huawei, под новым подразделением Harmony Intelligent Driving и ультра-роскошным брендом Maextro.

Отгрузка первым покупателям стартует завтра, 26 июня. Исполнительный директор Huawei и председатель Terminal BG Юй Чэндун подтвердил старт продаж некоторых моделей Hongmeng Intelligent Driving, добавив, что на Maextro S800 принято уже более 5000 предзаказов.

Цены на представительский седан варьируются от 138 700 до 208 000 долларов (от 10,9 до 16,3 млн рублей). S800 построен на шасси Tuling Longxing от Huawei и предлагается в полностью электрической и гибридной версиях. Размеры автомобиля составляют 5480 х 2000 х 1536 мм, а колесная база – 3370 мм, что делает его больше, чем Mercedes-Maybach S-Class.

Автомобиль доступен с различными силовыми агрегатами, включая двух- и трехмоторные установки мощностью от 480 до 864 л.с. Вариант с EREV включает 1,5-литровый турбированный двигатель и аккумулятор на 63,3 кВт·ч, который поддерживает быструю зарядку 6C, позволяя заряжать батарею с 10% до 80% всего за 10,5 минут. Полностью электрическая версия оснащена аккумулятором на 94,4 кВт·ч, обеспечивающим максимальный запас хода до 702 км по циклу CLTC.

Maextro S800 включает систему DriveSense 2.0 от Huawei, связь Starlink 5G+, а также 32 внешних датчика, среди которых четыре 192-строчных лидара. Это позволяет обеспечить расширенные функции вождения, такие как автоматическая смена полосы, объезд препятствий и экстренная помощь на дороге.

Maextro S800

Кроме того, автомобиль оборудован рулевым управлением всеми четырьмя колесами, что дает ему возможность маневрировать под углом до 16 градусов и обеспечивать радиус поворота всего 3,8 метра. Массовые поставки стартуют в середине августа, а презентация модели состоялась еще осенью прошлого года.

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Источник: ITHome