Появились новые изображения совершенно нового Jeep Cherokee

Jeep анонсировал новый внедорожник Cherokee в гибридной и электрической версиях

Компания Jeep поделилась новыми изображениями внедорожника Cherokee шестого поколения, который будет создан на платформе Stellantis STLA Large.

В рамках анонса Jeep подтвердила запуск гибридной модели, а также предложит топливную и полностью электрическую версии.

Обновленный Cherokee будет оснащен упрощенной версией 3,0-литрового шестициллиндрового двигателя Hurricane с двойным турбонаддувом, обладающей мощностью 510 л.с.

Ожидается, что электрическая версия Cherokee будет построена на архитектуре, схожей с Wagoneer S, и будет оснащена батареей емкостью 100 кВт·ч и двухмоторной системой, обеспечивающей 600 л.с. и 836 Нм крутящего момента.

Jeep Cherokee

Генеральный директор Jeep, Боб Бродердорф, сообщил, что у нового Cherokee будет широкий выбор комплектаций, а его цена займет промежуточное положение между моделями Compass и Grand Cherokee, что поможет Jeep укрепить свои позиции на рынке.

Более детальная информация о новом автомобиле будет раскрыта в конце текущего года, а его официальный запуск запланирован на 2026 год.

Jeep Cherokee

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Источник: ITHome