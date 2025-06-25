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Это будет самый мощный автомобиль в истории марки!

Lamborghini анонсировала новый гибридный суперкар на базе Revuelto

Lamborghini готовит к запуску эксклюзивную лимитированную модель, премьера которой состоится в этом году.

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Первоначально ожидалось, что новинка будет называться Fenomeno (что переводится как «феномен»), однако данная информация пока не подтверждена. Слухи о названии возникли в комментариях к публикациям в социальных сетях, а также в патентных заявках на сайте carmoses.com, где указаны названия Fenomeno и Armero как альтернативы для моделей Temerario и Urus. Таким образом, окончательное название нового автомобиля Lamborghini еще остается неясным.

Модель будет построена на базе Lamborghini Revuelto. Изначально предполагали мощность гибридной системы на уровне 1001 л.с., но представители Lamborghini уверяют, что новая модель станет самой мощной в истории бренда.

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Lamborghini Revuelto
Lamborghini Revuelto

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Основой для силовой установки послужит 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, однако гибридная система значительно увеличит общую мощность, которая будет раскрыта во время официальной презентации.

Недавно Lamborghini организовала закрытый показ для ограниченного числа клиентов, и один из присутствующих охарактеризовал новинку как «автомобиль, который всё изменит», упомянув, что её дизайн вдохновлен одной из самых культовых моделей в истории марки. Учитывая, что Lamborghini уже выпустила специальную версию модели Countach, возникает предположение, что новая модель может быть посвящена Miura или Diablo.

Lamborghini Revuelto
Lamborghini Revuelto
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Ранее сообщалось о лимитированном выпуске, менее 50 штук, но последняя информация указывает на создание всего 29 экземпляров. Таким образом, новый суперкар Lamborghini обещает стать исключительным предложением для избранных коллекционеров.

Источник: The Supercar Blog

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Лежнин Роман
Фото:Lamborghini
Количество просмотров 22
25.06.2025 
Фото:Lamborghini
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