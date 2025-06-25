Рама, полный привод, японская платформа – два крутых «проходимца» в РФ!

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Компания Sinomach Auto сертифицировала в России пикапы Oting Rich 7 и Oting Z9

Китайская торгово-промышленная компания Sinomach Auto (часть машиностроительной корпорации Sinomach Group) завершила российскую сертификацию пикапов Oting Rich 7 и Oting Z9.

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Это означает, что теперь модели могут официально продаваться в России. На завершающий этап сертификация вышла в начале июня, а совсем недавно компания официально анонсировала скорое появление обеих моделей в нашей стране: по планам, это должно произойди в конце 2025 года, скорее всего – в октябре или ноябре. Обе модели являются лицензионными копиями пикапов Nissan.

Oting Rich 7
Oting Rich 7
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В частности Oting Rich 7 – суть Nissan Navara D23 с длиной кузова 5287 или 5537 мм и дорожным просветом 210-215 мм. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 228 л.с. или 2,3-литровый турбодизель на 166 л.с. Привод – задний или полный. В базовой комплектации есть фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESP, информационно-развлекательная система. К слову, та же машина, но в дореформенной версии, уже продается в РФ компанией «Моторинвест» под именем Dongfeng DF6.

Oting Z9
Oting Z9

Oting Z9 – это, в свою очередь Nissan Frontier Pro или Dongfeng Z9 (оба продаются в Китае) – но с еще раз переклеенными шильдиками. Длина машины составляет 5520 мм, клиренс – 270 мм, а в числе опций присутствуют цифровая приборная панель и системы адаптивного круиз-контроля. Автомобиль это несколько иной – считается, что он ориентирован на более молодежную аудиторию. Много у нас молодежи, готовой покупать пикапы? Посмотрим. В конкурентах значатся Great Wall Poer и JAC T9.

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В Китае у Nissan Frontier Pro есть гибридная версия (1.5 турбо на 147 л.с., электромотор на 212 л.с.), способная проехать до 1100 км на полном баке. Но у нас, скорее всего будет пара более доступных вариантов от «собрата» Dongfeng Z9: бензиновый 2.0 турбо мощностью 258 сил (вариация агрегата Mitsubishi, уже знакомого по Отингам) и дизель объемом 2,3 л, развивающий 190 л.с. Привод – задний или полный, с муфтой подключения передних колес.

Если осуществить «параллельный перенос» китайских цен на наши реалии, можно предположить, что Oting Rich 7 в России будет стоить приблизительно 3,6-4,4 млн рублей, а Oting Z9 – около 3,8-4,4 млн рублей. Впрочем, это пока лишь предварительные (и, возможно, слишком оптимистичные) прогнозы.

Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 22
25.06.2025 
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