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ДПС обеспечила эксклюзивный «эскорт» с мигалками косолапому на трассе

Полиция 5 км сопровождала с мигалками медведя, выбравшегося на дорогу

Представьте картину позднего вечера на трассе «Кола» в Ленинградской области: экипаж ДПС с включенными мигалками и сиреной сопровождает медведя! Этот удивительный случай произошел в понедельник вечером на 204-м километре трассы.

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Сотрудники отдельного батальона ДПС №2, патрулируя дорогу, вовремя заметили крупного лесного гостя. Похоже, косолапый нашел лазейку в заградительной сетке, вышел на проезжую часть и теперь пытался перебраться обратно в лес на противоположно стороне дороги. Опасность была двойной: и для самого растерянного животного, и для водителей, которые могли неожиданно его встретить.

Решение полицейских было нестандартным: они включили на служебной машине все спецсигналы – и световые, и звуковые. Мигалки и сирена предупреждали водителей об опасности, а также мягко «подгоняли» самого медведя, не давая ему метаться под колеса.

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Почти пять километров патрульный «кортеж» двигался следом за косолапым нарушителем, обеспечивая ему безопасный проход вдоль трассы. В районе поселка Заостровье медведь наконец обнаружил в ограждении долгожданную брешь и скрылся в лесной чаще.

Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Telegram / Охотнадзор 47
Количество просмотров 15
25.06.2025 
Фото:Telegram / Охотнадзор 47
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