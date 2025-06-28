КАМАЗ показал две модели новейшего поколения

На выставке в Астане представлены новые тягачи КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65659

На проходившей с 25 по 27 июня выставке «Komtrans + BUSexpo Astana» в Казахстане российский производитель КАМАЗ представил две новых модели тягачей.

Это КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65659. В России обе машины уже имеют некоторую известность – КАМАЗ-54902 даже можно заказать онлайн, – однако они относятся к новейшему поколению, и до сей поры подробностей по ним было явно недостаточно. Итак, заполняем пробелы.

Для начала – небольшой ликбез. В основе новой линейки моделей КАМАЗ К5 лежат пять семейств:

магистральное (КАМАЗ-54901, -65659),

транспортное (КАМАЗ-54902, -65658),

тяжелое (КАМАЗ-6595, -65951, -65952, -65955),

полноприводное (КАМАЗ-65954),

среднетоннажное (КАМАЗ-53251).

Таким образом, показанные в Астане КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65659 относятся к одной линейке К5, но к разным семействам. Седельный тягач КАМАЗ-54902 с колесной формулой 4х2 – это транспортный тягач с новой компактной кабиной (ширина 2,3 м, низкая крыша, один «спальник»), который работает в региональных перевозках на сравнительно небольшие расстояния. Под кабиной – 6-цилиндровый дизель KAMAЗ-689.510 на 390 л.с. в паре с 12-ступенчатым роботом.

А КАМАЗ-65659 имеет колесную формулу 6х2, причем третья ось подъемная, что увеличивает допустимую полную массу автопоезда до 44 тонн. Это уже седельный тягач магистрального семейства, родственник флагманского КАМАЗ-54901, рассчитанный на дальние перевозки. Широкая высокая кабина, ровный пол, двигатель 482 л.с., 12-ступенчатый робот, межервисный интервал 120 тысяч км и заявленный ресурс 1,2 млн км – показатели на уровне мировых стандартов.

Теперь оба тягача можно купить не только в РФ, но и в Казахстане. А далее, как ранее сообщал «За рулем», КАМАЗ собирается запускать еще четыре модели линейки К5: седельный тягач КАМАЗ-65656 (6х4), шасси КАМАЗ-65657 (6х4), полноприводный самосвал КАМАЗ-65959 (6х6), шасси КамАЗ-65958 (8х8).

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Источник: КАМАЗ