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На Ближнем Востоке показали самый мощный Nissan Patrol в истории

Nissan представил внедорожник Patrol в версии Nismo с 495-сильным мотором

На специальном мероприятии Nissan на Ближнем Востоке состоялся показ обновленного внедорожника Nissan Patrol в спортивной версии Nismo.

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Эта модель была создана с учетом запросов местных покупателей и отличается высокой мощностью. Как отметили в компании, новый Nissan Patrol Nismo стал самым мощным в своем ряду. Внедорожник сочетает надежность и элементы гоночной технологии.

«С момента появления первого Patrol NISMO в 2015 году наши клиенты ценят его сочетание производительности, эксклюзивности и технологий. Эта совершенно новая модель была разработана с нуля с учетом мнения клиентов со всего Ближнего Востока. Она прошла строгие испытания в самых сложных условиях региона, что подчеркивает значимость этого рынка для Nissan. Благодаря своему гоночному стилю и мощному двигателю на 495 л. с. совершенно новый Patrol Nismo обеспечивает впечатляющие ощущения как от спортивного автомобиля, сохраняя при этом внушительный облик внедорожника с непревзойденной резкостью и оригинальностью. Основываясь на наследии своих предшественников, совершенно новый Patrol Nismo специально создан для тех, кто ищет острых ощущений без компромиссов», — заявил Тьерри Саббах, вице-президент и глава Nissan и Infiniti на Ближнем Востоке, Саудовской Аравии и СНГ.
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Под капотом Nissan Patrol Nismo установлен 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, генерирующий 495 л.с. и 700 Нм крутящего момента, и работающий в паре с модернизированной девятиступенчатой АКП.

Модель доступна в пяти цветах кузова: белом, серебристом, синем, черном и специальном сером. Внешность версии Nismo выделяется красными акцентами и спортивным салоном с красно-черной отделкой. Завершают дизайн 22-дюймовые кованые диски, разработанные в сотрудничестве с брендом Rays.

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Новый Patrol Nismo можно будет заказать у дилеров в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах региона с июля 2025 года, однако цены на модель пока не раскрыты.

Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo
Nissan Patrol Nismo

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 13
25.06.2025 
Фото:Nissan
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