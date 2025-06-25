Эксперты назвали лучшую китайскую марку автомобилей: она широко представлена в России

Компания Chery признана лучшим автобрендом в 2025 году по версии Google и Kantar

Корпорация Google совместно с Kantar опубликовали итоги своего ежегодного исследования, в котором представлен рейтинг «Топ-50 лучших мировых брендов Китая на 2025 год».

В третий раз подряд автопроизводителем номер один стала компания Chery, которая также представлена в России. По информации пресс-службы Chery, бренд не только сохранил свои лидирующие позиции, но и поднялся на две позиции в общем рейтинге, заняв 12-е место. «Сила» бренда увеличилась почти на 30% за год.

Проект Kantar BrandZ, который проводится уже девятый год, наблюдает за международным развитием китайских брендов. В 2025 году отбор в топ-50 осуществлялся по трем основным критериям: значимость, уникальность и узнаваемость. Из более чем 400 брендов в шорт-лист попало 203, а финальный рейтинг сформирован на основе детального анализа «силы» бренда.

Компания Chery, обладая значительным опытом на международной арене и репутацией надежного производителя, улучшила свои позиции, подтвердив статус №1 в категории автопроизводителей. Это достижение подчеркивает растущее влияние бренда на международном рынке и высокий уровень доверия потребителей.

Ранее в рамках всероссийского исследования «Рейтинги Авто Года в России-2024» Chery второй год подряд заняла первое место по узнаваемости среди зарубежных брендов в России. Модель Tiggo 7 Pro Max была признана лидером в сегментах «Лучший семейный автомобиль» и «Надежные автомобили».

Пресс-служба Chery отметила, что бренд создает автомобили, отвечающие потребностям семей, которые подходят для повседневного использования и дальних поездок. Автомобили Chery сочетают комфорт, безопасность, надежность, управляемость и экономичность. Компания также активно поддерживает семейные ценности, сотрудничая с организациями, которые способствуют здоровому образу жизни и формированию комфортных условий для счастливых семей.

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Источник: Автоновости дня