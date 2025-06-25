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Впервые за 32 года у Volvo новый бестселлер: кто сместил легенду Volvo 240 с пьедестала?

Volvo XC60 стал самым продаваемым автомобилем в истории бренда

Компания Volvo сделала важное заявление: среднеразмерный кроссовер XC60 стал самым продаваемым автомобилем в истории бренда, обогнав культовые седан и универсал Volvo 240.

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С момента производства было выпущено 2,7 миллиона единиц XC60, который сейчас занимает первое место по продажам, сместив автомобили Volvo 240 на вторую позицию.

Volvo 240, который выпускался с 1974 по 1993 год, стал одним из самых безопасных автомобилей своего времени. Он был оснащен зонами деформации впереди и сзади, а также усиленной защитой от бокового удара.

В 1978 году в этой серии было внедрено встроенное детское кресло-бустер.

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Volvo XC60
Volvo XC60

XC60 продолжает эту традицию безопасности, будучи первым автомобилем с системой автоматического торможения на низкой скорости (введенной в 2008 году) и системой Oncoming Lane Mitigation (представленной в 2017 году), которая помогает предотвратить столкновения с встречным транспортом.

Источник: Whichcar

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Лежнин Роман
Фото:Volvo
Количество просмотров 46
25.06.2025 
Фото:Volvo
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