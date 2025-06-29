Подсчитано, какие авто и откуда везут в РФ по параимпорту

Целиков: лидерами по параимпорту машин стали Киргизия и Казахстан

За последние 3,5 года (январь 2022 - май 2025) Россия получила более 310 тысяч новых легковых иномарок через схему параллельного импорта, основным маршрутом которой стали страны бывшего СССР. Пик пришелся на 2023 (126,6 тыс.) и 2024 (124,3 тыс.) годы, а 2025-й ознаменовался резким спадом: за первые 5 месяцев ввезено около 19 тысяч машин, что на 74% меньше аналогичного периода 2024 года. Эксперты связывают это с введением утилизационного сбора.

Лидеры реэкспорта и их «специализация» (за период январь 2022- май 2025) по странам:

Киргизия (137 тыс. шт.) – это безусловный лидер по объему. Каждый четвертый ввезенный автомобиль был китайской марки Geely (25,5%). Далее следуют Toyota (12,1%) и набирающий популярность LiXiang (9,9%).

Казахстан (99,3 тыс. шт.). Здесь преобладают корейские марки. Hyundai (29,2%) и Kia (27,3%) вместе составляют больше половины потока. На третьем месте – Toyota (10,4%).

Беларусь (54,8 тыс. шт.) – хаб для премиальных брендов. Здесь лидируют BMW (22,8%) и Mercedes-Benz (13,1%). Toyota (9,5%) также в тройке.

Армения (14,9 тыс. шт.), Грузия (4,45 тыс. шт.), Азербайджан (1,36 тыс. шт.) имеют меньшие объемы. Здесь сильны Toyota (лидер в Армении и Грузии, 3-е место в Азербайджане), Lexus (2-е место в Грузии и Азербайджане), BMW (3-е место в Грузии). В Азербайджане лидирует Chevrolet (30,6%).

Toyota вошла в топ-3 брендов во всех шести странах-поставщиках.

За тот же период в Россию официально ввезено свыше 1,5 млн новых легковых автомобилей из Китая. Статистика наглядно показывает, как фискальные меры (утильсбор) резко сократили объемы параллельного импорта в 2025 году. Эпоха массового реэкспорта через СНГ, судя по всему, подходит к концу.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram