Известный в России бренд выпустил идеальный автомобиль для города

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Бренд Livan анонсировал новый электрический городской миникар Smurf

Livan, китайский суббренд Geely, представил новый электрический городской миникар под названием Livan Smurf.

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Этот автомобиль предполагается как конкурент Wuling Hongguang Mini EV, и его анонс уже вызвал интерес среди автолюбителей.

Livan Smurf представляет собой усовершенствованную версию Geely Geometry Panda, и отличается изменённой передней частью, новой оптикой и ярким кузовом. Его размеры составляют 3100 мм в длину, 1558 мм в ширину и 1610 мм в высоту, с колесной базой 2015 мм. Снаряженная масса автомобиля – 815 кг.

Livan Smurf
Livan Smurf

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Как и Geely Geometry Panda, Livan Smurf оснастят 41-сильным электромотором TZ160X30C от Zhejiang Aosweier Electric Technology Co. Информация о ёмкости аккумулятора и запасе хода пока не раскрыта, но ожидается, что новые модели наследуют характеристики оригинала, имеющего батареи на 9,61 или 17,03 кВт·ч и обеспечивающего запас хода от 120 до 210 километров на одной зарядке.

Livan Smurf
Livan Smurf

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Сроки начала продаж и стоимость Livan Smurf ещё не озвучены, но можно предположить, что цена будет сопоставима с Geely Geometry Panda, которая стоит от 29 900 до 45 900 юаней (325-498 тыс. рублей по текущему курсу).

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Livan
Количество просмотров 48
25.06.2025 
Фото:Livan
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