Известный в России бренд выпустил идеальный автомобиль для города

Бренд Livan анонсировал новый электрический городской миникар Smurf

Livan, китайский суббренд Geely, представил новый электрический городской миникар под названием Livan Smurf.

Этот автомобиль предполагается как конкурент Wuling Hongguang Mini EV, и его анонс уже вызвал интерес среди автолюбителей.

Livan Smurf представляет собой усовершенствованную версию Geely Geometry Panda, и отличается изменённой передней частью, новой оптикой и ярким кузовом. Его размеры составляют 3100 мм в длину, 1558 мм в ширину и 1610 мм в высоту, с колесной базой 2015 мм. Снаряженная масса автомобиля – 815 кг.

Livan Smurf

Как и Geely Geometry Panda, Livan Smurf оснастят 41-сильным электромотором TZ160X30C от Zhejiang Aosweier Electric Technology Co. Информация о ёмкости аккумулятора и запасе хода пока не раскрыта, но ожидается, что новые модели наследуют характеристики оригинала, имеющего батареи на 9,61 или 17,03 кВт·ч и обеспечивающего запас хода от 120 до 210 километров на одной зарядке.

Livan Smurf

Сроки начала продаж и стоимость Livan Smurf ещё не озвучены, но можно предположить, что цена будет сопоставима с Geely Geometry Panda, которая стоит от 29 900 до 45 900 юаней (325-498 тыс. рублей по текущему курсу).

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Источник: Китайские автомобили