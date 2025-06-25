Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений

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Ford представил внедорожник Explorer Tremor 2026 с увеличенным клиренсом

Линейка внедорожников Ford Tremor пополнилась новой моделью – Ford Explorer 2026.

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Автомобиль получил несколько доработок, которые должны улучшить его возможности на бездорожье. Однако стоит отметить, что, несмотря на увеличение клиренса на 25 мм (теперь составляет 193 мм), он все же меньше, чем у Lada Vesta SW Cross.

В дополнение к увеличению клиренса, Ford Explorer Tremor 2026 обзавелся новой подвеской, улучшенной геометрией кузова, а также 18-дюймовыми колесами с шинами Bridgestone Dueler.

Ford Explorer Tremor 2026
Ford Explorer Tremor 2026

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Спереди были добавлены буксировочные проушины, а в салоне новые цветовые акценты с оранжевыми деталями. Стандартное оснащение включает трехзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, а также акустическую систему B&O с 14 динамиками.

Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026

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В плане двигателей Ford Explorer Tremor 2026 будет предложен с базовым 2,3-литровым Ecoboost мощностью 300 л.с. и топовым 3,0-литровым V6 с мощностью 400 л.с. Оба варианта будут комплектоваться системой полного привода и автоматической коробкой передач. Ожидается, что цены на новинку будут варьироваться в пределах 50-60 тыс. долларов США.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 56
25.06.2025 
Фото:Autohome
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Отзывы о Ford Explorer (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Explorer  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!
+26