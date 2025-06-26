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Такого вы не видели: лифт в стиле Москвича!

Карачаровский механических завод показал лифт в стиле автомобиля Москвич

Одним из самых неожиданных экспонатов на Международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week 2025 стал лифт «в дизайне» автомобильного бренда «Москвич».

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На выставке этот лифт показывали участники совместного проекта – Карачаровский механический завод и автозавод «Москвич». Кабина лифта вызвала заметный резонанс в СМИ и соцсетях, где активно тиражируются снимки, сделанные на презентации. Внутри кабина отделана серыми и черными глянцевыми панелями, с которыми соседствуют 24-дюймовый экран, и сенсорная панель со световой гравировкой «Москвич».

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Также в комплектацию входит потолочная светодиодная подсветка – выглядит она интересно и современно.

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Но как быть с заявлением производителя о том, что лифтовая кабина «повторяет очертания салона автомобиля»? Похоже ли «нутро» этого лифта на Москвич 3 или давно ожидаемый Москвич 8? А может быть, вы на этих фото уловили вайбы «четыреста двенадцатого»?.. Как бы то ни было, а такие лифты можно ставить в домах высотой до 64 этажей. Грузоподъемность его составляет 630 кг. А скорость движения – 4 м/с, то есть чуть более 14 км/ч.

Источник: Максим Кадаков, Автопоток

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Количество просмотров 14
26.06.2025 
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