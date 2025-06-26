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Завод в Калуге начал окрашивать кузова Haval

На заводе «Автомобильных технологий» в Калуге покрасили первый кузов Haval M6

На калужском заводе «ПСМА Рус», где мощности арендует ООО «Автомобильные технологии», покрасили первый кузов кроссовера Haval M6.

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Сообщение об этом появилось в официальных аккаунтах производителя в соцсетях утром 26 июня. Событие в компании называют «еще одним огромным шагом вперед». Как известно, запуск собственной окраски – это часть перехода к полноценному производству Haval M6, которое должно включить в себя еще и сварку кузовов. На заводе рассказывали, что под новый проект цех покраски был полностью модернизирован – правда, не раскрывая деталей.

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Напомним, завод «ПСМА Рус» изначально являлся совместным предприятием Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открывшемся в апреле 2010 года и выпускавшем Peugeot, Citroen и Mitsubishi.

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После простоя с апреля 2022 года по декабрь 2023-го, завод перезапустился в марте 2024-го для сборки кроссоверов Citroen C5 Aircross из закупленных в Китае машинокомплектов. 19 февраля 2025 года стартовала аналогичная сборка Haval M6, и уже к началу июня заводчанам удалось выпустить 10 тысяч китайских кроссоверов. Тогда же было объявлено, что вскоре завод совершит переход на производство полного цикла. Как видим, один из шагов к этому только что сделан.

Источник: Автомобильные технологии, Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14
26.06.2025 
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