АВТОВАЗ придумал название для новой модели

Товарный знак Lada Yarus зарегистрирован в России

В базе Федерального института промышленной собственности появился новый товарный знак под названием Lada Yarus.

Регистрация действует до 2035 года. Знак зарегистрирован по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): автомобили, игрушки, а также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

Данные о правообладателе неизвестны, они не публикуются в соответствии с постановлением правительства № 1209 от 2 сентября 2024 года.

Но в заявке указан адрес для переписки: город Тольятти, улица Заставная, дом 2. Там находится научно-технический центр АВТОВАЗа.

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Источник: ФИПС