АВТОВАЗ придумал название для новой модели
Товарный знак Lada Yarus зарегистрирован в России
В базе Федерального института промышленной собственности появился новый товарный знак под названием Lada Yarus.
Регистрация действует до 2035 года. Знак зарегистрирован по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): автомобили, игрушки, а также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
Данные о правообладателе неизвестны, они не публикуются в соответствии с постановлением правительства № 1209 от 2 сентября 2024 года.
Но в заявке указан адрес для переписки: город Тольятти, улица Заставная, дом 2. Там находится научно-технический центр АВТОВАЗа.
Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.
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Источник: ФИПС
Фото:АВТОВАЗ | ФИПС
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26.06.2025
Фото:АВТОВАЗ | ФИПС
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