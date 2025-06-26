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Стало известно, где в России больше всего водителей без ОСАГО

В РСА назвали пять регионов России, где водители не хотят покупать ОСАГО

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в РФ наибольшее количество водителей без ОСАГО зафиксировано в Ингушетии.

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В этом регионе 75% автомобилистов выезжают на дорогу без страховки. Далее следуют Чечня, Северная Осетия, Дагестан и Тува.

Ингушетия и Дагестан также находятся в топе самых аварийных регионов. Там, по информации РСА, частота страховых случаев достигает 7,8% и 7,6% соответственно. Остальные регионы, лидирующие по числу незастрахованных водителей, в топ-10 самых аварийных не вошли.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 16
26.06.2025 
Фото:АГН «Москва»
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