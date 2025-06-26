АВТОВАЗ начал продажи новой версии Гранты

Начались продажи лифтбека Lada Granta Active Cross по цене от 1 185 000 рублей

АВТОВАЗ дал старт продаж новой модификации Lada Granta – она получила название Granta Active Cross.

Это «приподнятый» лифтбек, созданный по рецепту универсала Granta Cross (а до него – Kalina Cross): колеса 195/55 R15, увеличенный до 198 мм клиренс, защитный обвес кузова. Цены стартуют от 1 185 000 рублей – столько стоит версия, основанная на комплектации Comfort и оснащенная 90-сильным восьмиклапанником в паре с МКП: кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних сидений и зеркал, аудиосистема.

Версия со 106-сильным 16-клапанным мотором побогаче и обойдется уже в цену от 1 370 000 рублей.

Тут появляются климатическая система (вместо кондиционера), мультимедийная система Lada EnjoY Pro, камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, противотуманные фары, функция задержки выключения света фар, центральный замок с дистанционным управлением и складным ключом, электростеклоподъемниками передних дверей с режимом «Авто» и обогрев ветрового стекла.

Пресс-служба подчеркивает, что кросс-лифтбек – уникальный формат автомобиля, впервые появившийся в гамме Lada. Также сообщается, что вместе с модификацией Active Cross на Гранте дебютирует новый красный оттенок кузова – «Фламенко». Но кажется, это не совсем так, ведь об отгрузке дилерам первых автомобилей Lada Granta в таком цвете пресс-служба завода сообщала еще в марте.