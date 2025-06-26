Не бита, не крашена: вазовскую «девятку» продают в идеальном состоянии

За легендарный ВАЗ 2109 продавец просит 1 200 000 рублей

Легендарную «девятку» 1998 года выпуска продают в исключительном, почти коллекционном состоянии.

Автомобиль был куплен новым и за все время имел только одного владельца, что подтверждается оригинальным ПТС. Заявленный пробег автомобиля составляет всего 9150 км, а история обслуживания задокументирована (2 записи в отчете «Автотеки»). Машина никогда не попадала в ДТП и не имеет следов ремонта кузова.

Под капотом установлен бензиновый двигатель 1.6 литра (81 л.с.), работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Это базовая комплектация 5-дверного хетчбэка классического синего цвета.

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Источник: Avito.Авто