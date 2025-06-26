#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электрокар Атом
26 июня
Разработчик российского электромобиля сравнил его с гаджетом
«Кама»: электрокар Атом будет больше похож на...
Skoda Octavia
26 июня
Надежный бренд, 150 л. с.: хорошо знакомый автомобиль снова продают в РФ
В РФ в продаже появились новые лифтбеки Skoda...
Раскрыты итоги продаж автомобилей Sollers в мае
26 июня
Раскрыты итоги продаж автомобилей Sollers в мае
«Автостат»: продажи автомобилей марки Sollers в...

Не бита, не крашена: вазовскую «девятку» продают в идеальном состоянии

За легендарный ВАЗ 2109 продавец просит 1 200 000 рублей

Легендарную «девятку» 1998 года выпуска продают в исключительном, почти коллекционном состоянии.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным

Автомобиль был куплен новым и за все время имел только одного владельца, что подтверждается оригинальным ПТС. Заявленный пробег автомобиля составляет всего 9150 км, а история обслуживания задокументирована (2 записи в отчете «Автотеки»). Машина никогда не попадала в ДТП и не имеет следов ремонта кузова.

Под капотом установлен бензиновый двигатель 1.6 литра (81 л.с.), работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Это базовая комплектация 5-дверного хетчбэка классического синего цвета.

Источник: Avito.Авто

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 14
26.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0