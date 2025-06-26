Автозаводы в России резко сократили производство

Выпуск легковых машин в России упал на 50%

По данным Росстата, в России по итогам мая текущего года производство легковых авто уменьшилось на 50% по сравнению с апрелем.

Так, в мае выпуск легковых авто упал на 18,5% по сравнению с маем 2024 года, до 35 тыс. единиц, а по отношению к апрелю 2025 года снизился на 49,8%.

В мае производство грузового автотранспорта уменьшилось на 32% в годовом выражении – до 8,9 тыс. единиц, а по сравнению с апрелем 2025 года уменьшилось на 31,6%.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн в мае сократился на 36,9% в годовом выражении, а по сравнению с апрелем этого года – на 15,8%, до 718 единиц.

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Источник: ТАСС